https://static.news.ru/photo/e68a9ec4-5d55-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ввоз экзотических животных из Китая из-за коронавируса останется под запретом на неопределённый срок. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных… продлеваются на неопределенный срок до особого указания, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Россельхознадзор приостановил ввоз экзотических животных из Китая с 30 января 2020 года для защиты страны от проникновения вируса 2019-nCoV. Отмечается, что запрет касается в том числе насекомых, членистоногих, рыб и гидробионтов.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

Как писал NEWS.ru, специалист Продовольственной организации (FAO) при ООН назвал вполне вероятной версию о том, что панголины могут быть вовлечены в процесс переноса вируса как промежуточное звено. Другие китайские учёные из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета нашли коронавирус у панголинов. Геномная последовательность коронавируса у этих млекопитающих, покрытых чешуёй, совпадает на 99% с геномом COVID-19 у людей.