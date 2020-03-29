Россия призывает как можно быстрее объединить усилия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил источник в МИД РФ.
По его словам, борьба с пандемией является ключевой задачей, которую можно решить только «общими усилиями всего человечества»,
Как писал NEWS.ru, ранее источник в МИД заявил, что власти Российской Федерации не располагают сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть.
В России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится - в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.
В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.
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