https://static.news.ru/photo/d600f7e6-71b0-11ea-a8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия призывает как можно быстрее объединить усилия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сообщил источник в МИД РФ.

По его словам, борьба с пандемией является ключевой задачей, которую можно решить только «общими усилиями всего человечества», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее источник в МИД заявил, что власти Российской Федерации не располагают сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть.

В России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции, из которых более тысячи приходится - в Москве. Выздоровели 64 человека, скончались – восемь.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.