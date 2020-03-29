https://static.news.ru/photo/e2b0185c-71ae-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Российской Федерации не располагают сведениями об «американском следе» в возникновении коронавируса, но вопросы к США есть. Об этом сообщил источник в МИД РФ.

Чтобы однозначно ответить на вопрос об источнике, где появился первый заболевший, требуется провести большую работу. Что касается «американского следа» в возникновении COVID-19, мы такими данными сегодня не располагаем. Однако давно с озабоченностью наблюдаем за военно-биологической деятельностью США. Вопросы к Соединённым Штатам действительно есть, — сообщил ТАСС представитель ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что новые факты о лабораторном происхождении коронавируса представили СМИ. Так, стало известно, что часть исследований США по усилению функций патогенов были продолжены, хотя правительство временно запретило их финансировать. Специальное разрешение было выдано ряду исследований, включая вирусы гриппа, MERS и SARS. К тому же конструкция искусственно созданного коронавируса была одобрена комитетом США по исследованию двойного назначения.

Принимали участие в исследованиях учёные из Уханьского института вирусологии, лаборатории которого был присвоен самый высокий уровень опасности ещё пять лет назад. В 2015 году материал о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса был опубликован в журнале Nature Medicine. В публикации учёные подробно изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1 534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожан, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.