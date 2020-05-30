Россия потратит на борьбу с COVID-19 около 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/42d4a216-a29c-11ea-8d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения России заявил, что из бюджета на борьбу с коронавирусом будет потрачено в общей сложности около 500 миллиардов рублей.

На видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» он пояснил, что эта сумма сопоставима с программой модернизации первичного звена.

Из всех бюджетов на борьбу с коронавирусной инфекцией мы планируем, что будет потрачено порядка 500 миллиардов рублей, это очень значительная сумма, — цитирует Мурашко «Sputnik-Абхазия».

К 30 мая в мире подтверждены 6 034 777 случаев коронавирусной инфекции, жертвами заболевания стали 368 488 человек. Справиться с болезнью удалось 2 663 725 пациентам. В России COVID-19 болеют 388 039, умерли 4376, выздоровели 159 408 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа продлили режим самоизоляции.