Россия получила заявки на оружие от граничащих с Афганистаном стран
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:07, 26 августа 2021
Фото: NEWS.ru
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«Рособоронэкспорт» получил заявки на поставки вертолётов, стрелкового оружия и систем охраны границ от стран Центральной Азии. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев, передаёт РИА Новости.
Мы уже отрабатываем ряд заявок из стран региона на поставку российской вертолётной техники, стрелкового оружия и современных высокоэффективных систем охраны границ, — рассказал он.
Михеев заявил о готовности «Рособоронэкспорта» помогать союзникам России в Центральной Азии защититься от угроз.
О том, как захват Афганистана талибами (представители запрещённой в РФ террористической организации) отразится на центральноазиатских странах, рассказал руководитель Центра внешней политики России отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв.
Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров призвал союзные государства укреплять границы из-за событий в Афганистане.