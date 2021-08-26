Россия получила заявки на оружие от граничащих с Афганистаном стран

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Минобороны России решило развернуть систему загоризонтных станций «Контейнер», которые способны обнаруживать самолёты противника на дальности в три тысячи километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Число станций не названо, но отмечено, что они будут развёрнуты вдоль границы и «перекрывать соответствующее пространство». В Минобороны принято решение, что будет развёрнута целая система, в рамках этой задачи работы...