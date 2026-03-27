27 марта 2026 в 10:29

Россия ответила на выпад Румынии о появлении мин в Черном море

Посольство РФ в Румынии: все мины в Черном море установила Украина

Фото: US Navy/vi/Global Look Press
Все плавающие мины, обнаруженные в акватории Черного моря, были установлены украинской стороной и не имеют никакого отношения к России, с таким заявлением выступила пресс-служба посольства Российской Федерации в Румынии. Ранее глава минобороны Румынии заявлял, что Бухарест якобы имеет опыт разминирования морских мин РФ.

Дрейфующие морские мины в акватории Черного моря имеют исключительно украинское происхождение и к России никакого отношения не имеют, о чем специалисты оборонного ведомства хорошо осведомлены, — сказано в сообщении.

Дипломаты напомнили, что еще в марте 2022 года ФСБ России информировала о том, что военно-морские силы Украины установили 420 якорных мин первой половины XX века на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Из-за штормов тросы, удерживавшие мины, оборвались, после чего боеприпасы унесло в западную часть Черного моря и к проливу Босфор.

Ранее в курортном поселке Затока в Одесской области произошел подрыв морской мины, в результате которого погибли два человека. Трагедия случилась на побережье Черного моря, где ранее были установлены заграждения.

мины
Черное море
Россия
Румыния
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

