Россия направит международных наблюдателей на выборы в Сербию Международными наблюдателями на выборах в Сербии станут два члена ЦИК России

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Внеочередные выборы в однопалатный парламент Сербии состоятся 17 декабря, напомнила пресс-служба ЦИК РФ. От России голосование посетят два международных наблюдателя — члены Центрального избирательного комитета Людмила Маркина и Павел Андреев.

17 декабря в Республике Сербия внеочередные выборы в Народную Скупщину (однопалатный парламент), а также выборы в органы местного самоуправления <...> В качестве международных наблюдателей на выборах будут присутствовать члены ЦИК России Людмила Маркина и Павел Андреев, — говорится в сообщении ЦИК.

Парламент Сербии был распущен в 2022 году по решению президента Александра Вучича. Причиной стали протесты оппозиции, которая требовала смены власти. По данным ЦИК, в выборах примут участие кандидаты от 18 политических партий. Общее число претендентов составляет 2817 человек.

В 2024 году выборы президента состоятся в России. По данным ЦИК, на них будет потрачено свыше 33 млрд рублей. На проведение избирательной кампании деньги были выделены из федерального бюджета. Выборы главы государства будут проходить три дня, с 15 по 17 марта.