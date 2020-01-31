https://static.news.ru/photo/257a1ada-4431-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/Global Look Press

Россия готова оказать помощь Китаю в создании вакцины против коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По её словам, российские специалисты могут выехать в Китай для помощи в разработке вакцины. Она подчеркнула, что Москва активно сотрудничает с Пекином по этому вопросу.

Вице-премьер отметила, что штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции находится в постоянном контакте с коллегами из Китая.

Российские власти приняли решение поместить в двухнедельный карантин россиян, вернувшихся из Хубэя. Голикова подчеркнула, что россиян проинформируют о необходимости нахождения в карантине, и они примут решение оставаться ли в Китае или возвращаться в Россию.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Заболели граждане Китая.