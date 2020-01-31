Россия готова оказать помощь Китаю в создании вакцины против коронавируса. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По её словам, российские специалисты могут выехать в Китай для помощи в разработке вакцины. Она подчеркнула, что Москва активно сотрудничает с Пекином по этому вопросу.
Вице-премьер отметила, что штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции находится в постоянном контакте с коллегами из Китая.
Российские власти приняли решение поместить в двухнедельный карантин россиян, вернувшихся из Хубэя. Голикова подчеркнула, что россиян проинформируют о необходимости нахождения в карантине, и они примут решение оставаться ли в Китае или возвращаться в Россию.
Ранее NEWS.ru писал, что в России зафиксированы два случая коронавирусной инфекции. Заболели граждане Китая.
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