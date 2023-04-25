Россия бросила на ВСУ свой лучший танк: новости СВО на утро 25 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата»

Группа университетского военно-исторического сообщества во «ВКонтакте» сообщила, что студент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) погиб в ходе специальной военной операции на Украине. По информации группы, 21-летний юноша отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в поселке Красное Шебекинского района Белгородской области. По информации канала, вышка осталась невредимой, никто из людей не пострадал. Одна из гранат взорвалась, вторая не сдетонировала, предположительно, дрон был вооружен французской ручной осколочной гранатой LU-213.

На Украине задержали экс-разведчика Романа Червинского, провалившего операцию по вербовке российских пилотов с целью угона самолета ВКС РФ, что впоследствии привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области. По данным местных СМИ, исполнявшего обязанности командира одной из частей задержали в Тернопольской области утром 24 апреля. Как утверждает издание, 21 апреля Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении полномочий. Ожидается, что 25 апреля ему изберут меру пресечения.

Президент Украины Владимир Зеленский отобрал кандидатов на роль кураторов контрнаступления, назначив 10 человек ответственными за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. В начале апреля глава государства пригласил на совещание в свой офис на улице Банковой в центре Киева претендентов на роль кураторов наступления. Собеседник рассказал изданию, что на роль кураторов наряду с несколькими заместителями главы офиса, руководителями силовых ведомств, министрами и депутатами Зеленский рассматривал кандидатуры топ-менеджеров из государственных банковской и энергетической сфер. Имена участников встречи не называются.

Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press Владимир Зеленский

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что 23-летнему казахстанцу грозит тюремный срок за службу в ЧВК «Вагнер». Он добавил, что Астана уже направила соответствующие запросы в органы России и поддерживает связь с родителями добровольца. По словам Смадиярова, на родине бойцу грозит от пяти до девяти лет лишения свободы. Смадияров отметил, что доброволец уже взрослый и принял решение самостоятельно.

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины за «дорогой жизни» в Артемовске. Таким образом, «музыканты» приближаются к последнему пути снабжения противника. На севере серой зоны Артемовска продолжаются боестолкновения вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны, на юго-западе — вдоль улиц Коммунальная, Полярная, а также переулков Геологов и Григория Сковороды.

Украинские артиллеристы стремятся уничтожить группы эвакуации военных Вооруженных сил РФ, которые приезжают за ранеными бойцами, рассказал командир батальона 6-го добровольческого отряда «Барс» с позывным Шам. Он уточнил, что среди российских военных есть жертвы или раненые. Он добавил, что украинские военные открывают огонь каждые 15–20 минут, стреляя в одну и ту же точку.

Вооруженные силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям бойцов ВСУ. Бронетехнику пока не используют в прямых штурмовых действиях. Танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Экипажи Т-14 начали проходить боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса с конца прошлого года.

За последние 24 часа украинская армия 27 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущен 151 снаряд артиллерии 155 и 152 миллиметра. В общей сложности пять населенных пунктов Республики оказались под обстрелом: Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Петровское и Владимировка. В результате были ранены двое мирных жителей, включая девочку-подростка в Петровском районе Донецка.