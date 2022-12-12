Российским кинотеатрам могут дать отсрочку по уплате аренды В СФ предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и коммунальных платежей

Фото: pixabay.com

pixabay.com

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике предложил предоставить российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, арендной платы и коммунальных платежей. Об этом говорится в письме на имя помощника президента Дмитрия Орешкина. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС. Предполагается, что отсрочка будет действовать до тех пор, пока министерство культуры не согласует механизмы «нормального функционирования отрасли» со всеми ее участниками.

Так как параллельный импорт в отношении фильмов невозможен, предлагаем предоставить меры поддержки кинотеатрам в виде субсидий, отсрочек по кредитам, арендной плате, коммунальным платежам до момента, когда Министерство культуры РФ согласует механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование отрасли, со всеми ее участниками единогласно, — говорится в письме, подписанном главой комитета СФ Андреем Кутеповым.

В комитете отмечают, что министерство культуры заявило об ожидании согласия всех кинотеатров и кинозалов на предложения по выходу из кризиса, что, по мнению сенаторов, «невозможно в принципе». При этом, согласно утверждению авторов письма, ни в одном другом сегменте ведомства, реагирующие на экономические вызовы, не спрашивают единогласного мнения участников отрасли «и принимают меры поддержки, исходя из расчета экономических последствий».

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин в России в связи с началом спецоперации на Украине. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В ноябре друг и продюсер Жерара Депардье Арно Фрилли заявил, что артист решил закрыть свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах. По его словам, закрытие связано с финансовой составляющей, поскольку структура центра требует постоянных денежных расходов, даже несмотря на простой. Фрилли не исключил возобновления работы центра в будущем.