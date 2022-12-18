Российский военный сообщил о продвижении ВДВ на Сватовском направлении РИА Новости: бойцы ВДВ из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском направлении

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Бойцы воздушно-десантных войск РФ на БТР 3Д

Бойцы воздушно-десантных войск из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском участке фронта в Донбассе, сообщил военнослужащий с позывным Паркер 13 в разговоре с РИА Новости. Он пояснил, что такого результата удалось добиться за неделю. По словам военнослужащего, во время выхода на этот рубеж военнослужащие уничтожили до пяти единиц бронированной техники противника. При этом потери в рядах украинских силовиков составили порядка 50 человек, удалось также взять четыре опорных пункта.

На данном направлении полк выполнял боевую задачу по выходу на указанный рубеж и его закреплению, с поставленной задачей полк справился в полном объеме, продвижение вглубь [обороны] противника составило до двух с половиной километров, — заявил он.

Сегодня днем представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что бойцы российской армии завершают зачистку села от остатков украинских военнослужащих. Было ликвидировано более 40 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.