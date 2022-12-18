Российские военные взяли под контроль Яковлевку Минобороны: российские военные взяли под контроль Яковлевку в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Отмечается, что в данный момент бойцы российской армии завершают зачистку села от остатков украинских военнослужащих. Ликвидировано более 40 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск, — следует из сообщения.

Представитель ведомства подчеркнул, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка в ДНР украинские военные пытались контратаковать, однако попытки оказались безуспешными. Контратаки, как указывает Конашенков, были отражены слаженной работой штурмовых групп ВС РФ и ударами артиллерии.

14 декабря Конашенков рассказывал, что Вооруженные силы России на Донецком направлении взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике. По его словам, за сутки было ликвидировано до 50 украинских военных и восемь единиц техники.