Войска России взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР Минобороны сообщило о частичном взятии под контроль населенного пункта Водяное в ДНР

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы России на Донецком направлении за прошедшие сутки освободили основную часть населенного пункта Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявили в Минобороны. Отмечается, что при этом были уничтожены до 50 украинских военных и восемь единиц техники.

На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное Донецкой народной республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка в ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчета зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У» в ходе спецоперации. На видео запечатлена ликвидация украинских беспилотников.