Российский топливный союз допустил дефицит зимнего дизеля Президент РТС Аркуша: в России может возникнуть дефицит зимнего дизеля

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что топливный рынок в России стабилен, однако существуют опасения относительно зимнего дизеля. Он пояснил, что такая проблема существует в стране на протяжении многих лет. Слова главы РТС приводит радио Sputnik.

Как рассказал Аркуша, РФ из добываемой нефти производит достаточные объемы разных видов топлива для обеспечения собственного внутреннего рынка. Единственным исключением здесь является зимний дизель, с которым в холодное время года могут возникнуть проблемы.

Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности, — сказал Аркуша.

Он добавил, что раньше восполнить дефицит помогали различные заменители дизельного топлива, однако теперь их практически не осталось, все объемы уходят на экспорт. Кроме того, на экспорт отправляется и само дизельное топливо.

Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально, — отметил Аркуша.

Предотвратить дефицит, по мнению эксперта, можно с помощью закупок топлива в Белоруссии. По словам Аркуши, вопрос о поставках уже обсуждается. В целом же ситуацию на рынке он назвал «абсолютно стабильной».

Ранее главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович предупредил, что цена на бензин в России в скором времени может вырасти на несколько процентов. По его словам, есть несколько факторов, способных повлиять на рост стоимости топлива.