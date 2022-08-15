Россиян предупредили о возможном подорожании бензина Эксперт в сфере энергетики Митрахович заявил, что бензин подорожает на несколько процентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена на бензин в России в скором времени может вырасти на несколько процентов, такое мнение в разговоре с Lenta.ru озвучил главный эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, есть несколько факторов, способных повлиять на рост стоимости топлива.

Эксперт считает, что скачок цен на автомобильное топливо может быть вызван прекращением субсидирования железнодорожных перевозок бензина и дизеля. Помимо вышесказанного, подорожание может случиться из-за оптимизации работы заводов по переработке нефти (НПЗ).

Если мы вынуждены сократить добычу нефти, то и загрузка нефтеперерабатывающих заводов перестанет быть оптимальной — возможно сокращение производства популярных нефтепродуктов, в том числе и бензина, и это может быть одной из причин его подорожания, — пояснил Митрахович.

Среди прочих возможных причин подорожания бензина эксперт выделил и инфляцию.

А что будет с демпфером? Это часть нашей налоговой системы. Будут ли ее менять в пользу компаний или в пользу бюджета? Если в пользу бюджета, то компаниям придется компенсировать часть убытков, которые они понесут из-за реформы демпфера за счет внутреннего рынка, — считает он.

Митрахович добавил, что если подорожание и произойдет, то цены на бензин в России все равно будут намного ниже, нежели в других странах мира.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что цены на бензин в России взлетят в конце осени, после завершения сельскохозяйственных работ. Он подчеркнул, что бензин в России дорожает при росте цен на нефть из-за стремления компаний продавать её за границу.