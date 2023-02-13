Российский снайпер поразил двух бойцов одним выстрелом

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Российский снайпер одним выстрелом уничтожил двоих иностранных бойцов, воевавших на стороне ВСУ, сообщает издание «Русская весна». Военные были обнаружены по радиопереговорам.

Издание опубликовало видео работы снайпера. На кадрах иностранцы видны, как две светящиеся движущиеся точки в прицеле. Когда точки совпали друг с другом, российский военный выстрелил и обе они одновременно погасли.

На видео уникальный случай — одним выстрелом ликвидированы сразу два боевика, приехавших воевать против России. Наемники были вскрыты по радиопереговорам, — говорится в комментарии к ролику.

Ранее командир взвода российских мобилизованных снайперов рассказал, как они обнаружили и эффективно отразили атаку группы противника на стратегически важной высоте. По его словам, снайперам пришлось сражаться с иностранными наемниками, сражающимися в рядах ВСУ. Это было видно по подготовке боевиков, их одежде, а также слышно по речи.