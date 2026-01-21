Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 10:10

Российский экс-депутат оказался в базе Интерпола

Россия объявила экс-депутата Гольдмана в международный розыск

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший депутат от Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в международный розыск по запросу России, сообщает РИА Новости. До этого, в 2023 году, МВД РФ сначала объявило его в федеральный розыск, а затем обратилось с аналогичным запросом на международный уровень.

Как выяснило агентство, на бизнесмена заведено розыскное дело в системе Интерпола. Параллельно, согласно базе данных российского МВД, Гольдман был повторно объявлен в розыск внутри страны. Его заочно арестовали по подозрению в мошенничестве.

Ранее бывший депутат Законодательного собрания Приморья Дмитрий Назарец был задержан Интерполом. Полиция обнаружила его на таиландском острове Пхукет, где он скрывался от следствия по делу о контрабанде лесоматериалов на сумму 637 млн рублей. При обыске у задержанного изъяли два заграничных паспорта Вануату с его снимками, но на разные имена.

Кроме того, сотрудники отделения Национального центрального бюро Интерпола в аэропорту Иркутска задержали гражданина Вьетнама. Мужчина подозревается в попытке совершения тяжкого преступления на чешской территории.

Россия
депутаты
розыск
Интерпол
