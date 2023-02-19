Российский доброволец описал тактику разведки ВСУ под Угледаром Доброволец отряда «Эспаньола» заявил, что ВСУ посылают новичков на разведку под Угледаром

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разведка ВСУ в районе Угледара использует в основном новичков и слабо подготовленных бойцов, передает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной. Он отметил, что сам неоднократно сталкивался с подобной тактикой.

ДРГ к нам пыталась пролезть. Заметил буквально в 40 метрах — человек очень близко подкрался, вышел на какой-то момент из «зеленки». Увидев друг друга, мы оба очень удивились. У них есть такая практика — они одного человека отправляют вперед. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них 250 метров, а по факту — 150 метров, — отметил Выходной.

Он отметил, что слышал аналогичные истории и от других своих сослуживцев, а потому считает сложившуюся ситуацию закономерностью.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией СВО, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.

13 февраля агентство РИА Новости сообщило, что подразделение «Эспаньола», которое в большинстве своем состоит из футбольных фанатов из многих регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении. По данным агентства, это позволило россиянам выдвинуться на линию боевого соприкосновения.