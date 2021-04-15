Российских космонавтов застрахуют от потери трудоспособности

https://static.news.ru/photo/f7aaac40-94a0-11e9-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Twitter.com

Вопрос предоставления космонавтам страховки от потери трудоспособности прорабатывает Роскосмос. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

Ещё одна мера, которую мы прорабатываем, — это страховка от потери трудоспособности, — отметил Овчинников в интервью ТАСС.

Представитель Роскосмоса пояснил, что бывают ситуации, когда человек, несколько лет потративший на подготовку к полёту, в результате проблем со здоровьем покидает отряд космонавтов. Именно в таких случаях и пригодится рассматриваемая страховка.

В 2020 году отряд космонавтов покинул Николай Тихонов, не совершивший ни одного полёта на орбиту. Причиной увольнения стали медицинские показания

В конце февраля 2021 года, опять же по рекомендации врачей, из отряда ушёл Андрей Борисенко, ранее совершивший два полёта в космос.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, ежемесячная зарплата космонавтов после повышения составит более 500 тысяч рублей, а кандидатов — около 300 тысяч рублей. Об этом писал NEWS.ru.