Космонавтам увеличат зарплату до 500 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/0acf3398-9dc5-11eb-832e-96000091f725_660.jpg Фото: KudSverchkov/twitter.com

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты — на 70%. По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова, ежемесячная зарплата космонавтов после повышения составит более 500 тысяч рублей, а кандидатов — около 300 тысяч рублей.

Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше чем 500 тыс. рублей в среднем, — сообщил ТАСС Овчинников.

По его словам, зарплаты российских космонавтов сейчас практически в два раза ниже, чем у их коллег из США или Европы. Так, астронавты NASA получают в среднем около $8–9 тысяч, а астронавты Европейского космического агентства — $7–8 тысяч.

Первые выплаты после повышения российским космонавтам должны поступить в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, в День космонавтики Владимир Путин предложил на 50% увеличить оклады тем лётчикам-космонавтам, кто уже побывал в космосе, и на 70% тем, кто готовится к полёту. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию космической отрасли.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе считают зарплату российских космонавтов сопоставимой с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского и Канадского космических агентств и Японского агентства аэрокосмических исследований.

В частности, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей, у тех, кто побывал в космосе, — 69,6 тысячи рублей.