Путин предложил увеличить оклады космонавтам

https://static.news.ru/photo/7ae7c1b8-9bb3-11eb-8532-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить оклады тем лётчикам-космонавтам, кто уже побывал в космосе, и на 70% тем, кто готовится к полёту. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию космической отрасли.

Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто ещё не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это всё будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объём доходов будет для наших космонавтов заметен, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Роскосмосе считают зарплату российских космонавтов сопоставимой с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского и Канадского космических агентств и Японского агентства аэрокосмических исследований.

В частности, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей, у тех, кто побывал в космосе, — 69,6 тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. Раздел появился в преддверии годовщины первого полёта человека в космос. На странице можно скачать информационные материалы, в том числе плакаты с фотографией Гагарина. На снимке стёрта надпись «СССР», которая была на шлеме космонавта.