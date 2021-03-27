На сайте Роскосмоса появился раздел с новыми данными о Гагарине

https://static.news.ru/photo/3e19d48e-8fd2-11eb-8a6b-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос.

Раздел появился в преддверии годовщины первого полёта человека в космос.

В преддверии 60-летия этого события мы запускаем новый раздел на нашем сайте, — говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном в Telegram.

Интернет-пользователи могут почитать о жизни Гагарина, увидеть архивные фотографии, ознакомиться с хроникой подготовки первого полёта в космос и графиком мероприятий в честь годовщины этого события. Отдельно можно изучить официальную символику празднования.

Также посетители раздела могут почитать расшифровку записи, сделанной во время полёта Гагарина, и его заявление перед отправкой на орбиту.

При этом дополнить раздел может любой желающий. Для этого необходимо отправить информацию о первом человеке в космосе на почту [email protected]

Ранее NEWS.ru писал, что королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о первом космонавте мира Юрии Гагарине. По её словам, он был весьма интересным человеком.