Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным

https://static.news.ru/photo/c340447c-83de-11eb-a9c8-96000091f725_660.jpg Юрий Гагарин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о первом космонавте мира Юрие Гагарине. По её словам, он был весьма интересным человеком.

На онлайн-конференции в рамках научного форума учёный-космолог, почётный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок напомнила, что королева в своё время лично встречалась с советским покорителем космоса. Она поинтересовалась у Елизаветы II, каким тот был.

На это королева ответила: «Русским».

Было очень занятно с ним познакомиться. И я полагаю, тот факт, что он стал первым [в космосе], делал его особенно интересным, — приводит слова Елизаветы II Sky News.

Гагарин посетил Великобританию в июле 1961 года и был приглашён королевой на обед в Букингемский дворец. По легенде, она даже изменила протоколу ради советского космонавта. Когда он съел лимон из чашки с чаем, она повторила этот жест.

Ранее NEWS.ru писал, что в честь грядущего 60-летия полёта первого космонавта Юрия Гагарина в Звёздном Городке решили не изменять традиции и запустить в космос бумажные «блины». В этой акции принимают участие дети космонавтов.