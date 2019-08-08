https://static.news.ru/photo/5b8cc91a-b9e4-11e9-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

В Роскосмосе считают зарплату российских космонавтов сопоставимой с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского и Канадского космических агентств и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей, у тех, кто побывал в космосе, — 69,6 тыс. рублей, — сообщили «Известиям» в Роскосмосе.

Космонавтам, кроме того, положены существенные надбавки. За успешное и добросовестное исполнение обязанностей — плюс 25% от оклада и «тринадцатая зарплата» по итогам года. За каждый полёт они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение, сумма которого зависит от его сложности и длительности. За полёты также выплачивают ежемесячные надбавки к окладу до самой пенсии: за один полёт — плюс 55%, за два — 75%, за три и более — 120%. Надбавки положены также за выслугу лет и за учёную степень.

Как писал News.ru, средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего в стране получают работники добывающей отрасли. Исследование проводили для 27 самых востребованных отраслей народного хозяйства. Выяснилось, что только каждый третий высокооплачиваемый работник получает больше, чем в среднем по стране. Заработная плата выше 75 тысяч рублей в месяц достаётся лишь 12% россиян. Больше всего жителям страны платят в отрасли «Добыча полезных ископаемых».