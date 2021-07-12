Российские военные применили экзоскелеты в Сирии

Военнослужащие армии России, находящиеся в Сирии, используют технологию экзоскелета для повышения физического потенциала солдата и общих боевых возможностей подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в корпорации «Ростех».

Новый экзоскелет, предназначенный для боевых условий, уже прошли полевые испытания в Сирии. В частности, так называемый пассивный экзокаркас применяли сапёры при разминировании оставшихся от боёв мин-ловушек и неразорвавшихся боеприпасов. Данный тип технологии снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат сапёра и позволяет ему переносить тяжёлые объекты на короткие расстояния.

Ранее сообщалось, что в России разработан целый модельный ряд экзоскелетов для разных типов боевых задач. Разработка началась в 2019 году. Возможности данной технологии весьма широки.

Первый вариант устройства позволяет солдату на марше переносить серьёзные грузы, быстро передвигаться в боевых условиях. Другой тип каркаса предназначен для менее динамичных задач, таких как сапёрные работы, где требуется переносить на себе множество элементов экипировки, но скорости передвижения не требуется. Третий вариант экзоскелета предназначен для погрузочных мероприятий, он будет предоставлять носителю возможность оперировать тяжёлыми грузами на складах.