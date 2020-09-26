Несколько вариантов экзоскелетов разрабатывают для российской армии

https://static.news.ru/photo/547ebd00-0172-11eb-af26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские специалисты разрабатывают несколько активных экзоскелетов для нужд армии. Об этом заявил Максим Скоков, заместитель компании «Ростех — Доверенные платформы — Робототехнические комплексы» (РТ-ДП РК), которая участвует в проекте.

По его словам, компания разрабатывала активный экзоскелет для нужд Минобороны, в 2019 году успешно защитила свою часть работы.

Головным исполнителем работы являлся ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). Было разработано несколько вариаций экзоскелетов, заточенных под разные задачи, — рассказал Скоков в интервью РИА Новости.

Первый тип экзоскелетов необходим во время маршевых задач, когда солдатам важно быстро передвигаться и выполнять динамичные боевые задачи. Второй тип рассчитан на малоподвижные задачи. Его будут использовать сапёры и минёры, которые работают с тяжёлой экипировкой. Им не нужно куда-либо быстро перемещаться. Третий тип экзоскелетов станут задействовать во время такелажных и различных погрузочных работ.

Замглавы РТ-ДП РК заявил, что разработка компании относится к первому типу. Их экзоскелет обладает высокой эргономичностью и не сковывает движения солдата.

Военнослужащий, экипированный нашим скелетом, может без дополнительных усилий садиться, бегать, ложиться, перекатываться в укрытие и так далее, — рассказал Скоков.

NEWS.ru писал, что в России создали экзоскелет для промышленных работ. Его базовая стоимость составляет 30 тысяч рублей. Он защищает рабочего при тяжёлых физических нагрузках. Разработчики утверждают, что производительность труда при его использовании повысится до двух раз.