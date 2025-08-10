Российские туристы стали чаще путешествовать в Европу РСТ: за год поток российских туристов в Европу вырос на 20%

Поток российских туристов в Европу в 2025 году увеличился на 20%, а количество бронирований отелей выросло на тот же процент по сравнению с прошлым годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии. За первые шесть месяцев года россиянам выдали более 500 тысяч виз, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Согласно данным РСТ, самыми популярными направлениями стали Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия — именно в эти страны подается больше всего заявок на шенгенские визы. Росту туристического интереса способствовало решение проблемы с оплатой: теперь в России доступны зарубежные виртуальные карты, которые можно привязать к смартфону и свободно использовать за границей.

Отмечается, что в Европе россияне чаще всего тратят деньги на такси (25,3%), посещение ресторанов и кафе (8,7%), а также на кейтеринг (5,1%). Однако главная трудность остается неизменной — из-за отсутствия прямых рейсов приходится летать через Турцию, ОАЭ, Сербию и Грузию.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Также обсуждается увеличение срока безвизового пребывания до 30 календарных дней.