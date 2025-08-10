Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:12

Российские туристы стали чаще путешествовать в Европу

РСТ: за год поток российских туристов в Европу вырос на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поток российских туристов в Европу в 2025 году увеличился на 20%, а количество бронирований отелей выросло на тот же процент по сравнению с прошлым годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии. За первые шесть месяцев года россиянам выдали более 500 тысяч виз, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Согласно данным РСТ, самыми популярными направлениями стали Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия — именно в эти страны подается больше всего заявок на шенгенские визы. Росту туристического интереса способствовало решение проблемы с оплатой: теперь в России доступны зарубежные виртуальные карты, которые можно привязать к смартфону и свободно использовать за границей.

Отмечается, что в Европе россияне чаще всего тратят деньги на такси (25,3%), посещение ресторанов и кафе (8,7%), а также на кейтеринг (5,1%). Однако главная трудность остается неизменной — из-за отсутствия прямых рейсов приходится летать через Турцию, ОАЭ, Сербию и Грузию.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин прорабатывают безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Также обсуждается увеличение срока безвизового пребывания до 30 календарных дней.

туристы
Европа
путешествия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Ситуация в аэропортах РФ сегодня, 10 августа: задержки рейсов, что в Сочи
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.