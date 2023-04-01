Российские силы уничтожили в ДНР два опорных пункта и 15 солдат ВСУ Группировка «Юг» в районе Марьинки уничтожила два опорных пункта и до 15 солдат ВСУ

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Штурмовые подразделения группировки Вооруженных сил РФ «Юг» уничтожили два украинских опорных пункта. Кроме того было ликвидировано до 15 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении в районе Марьинки, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Юг» Ивана Бигму.

На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке танков и бронетранспортеров уничтожено два опорных пункта ВСУ. В ходе боя потери противника составили до 15 человек, — сообщил Бигма.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что российские военные уничтожили в Херсонской области 155-миллиметровую гаубицу M777 американского производства. Установка была подбита в районе населенного пункта Тягинка и уничтожена вместе с личным составом расчета.

24 марта Минобороны России сообщило, что на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ за сутки составили до 645 украинских военнослужащих. Кроме того, противник лишился нескольких гаубиц, бронемашин и другой военной техники.