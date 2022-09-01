Российские школьники в День знаний подняли флаг и спели гимн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские школьники в День знаний спели гимн РФ и подняли государственные флаги. В Сети появились кадры торжественного мероприятия. На одной из линеек в МОУ «Видновская гимназия» в Подмосковье побывал корреспондент NEWS.ru. В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах в начале недели будут поднимать триколор и исполнять гимн России. Позже его идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

На видеофрагменте показано, как гимназисты в парадной форме исполняют гимн РФ.

В конце марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения сообщил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. По его мнению, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения России. Члены комиссии поддержали эту инициативу единогласно.

Путин поддержал идею поднимать Государственный флаг и исполнять гимн России в школах. Он призвал перенести введение этой традиции там, где пока это сложно реализовать. На заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей» глава Минпросвещения России Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься флаг. Со своей стороны Путин отметил, что это правильная и востребованная инициатива.