Российские математики создают новую модель прогнозирования коронавируса

https://static.news.ru/photo/ab1b75d2-5946-11eb-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Новую модель прогнозирования эпидемии COVID-19, основанную на понимании закономерностей связи будущего числа выздоровевших или умерших с общим числом заражённых на данный момент, создают российские математики. По мнению авторов. модель будет точнее аналогов в 10 раз. Об этом сообщают «Известия».

Если мы заранее будем понимать, сколько человек будет болеть в будущем, то станем точнее планировать необходимые потребности в койках и медицинском оборудовании, — рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

В основу нового подхода к созданию прогноза вошла и модель для оценки для оценки общего количества инфицированных, предложенная СПбГУ ранее. Она построена на так называемом итеративном подходе, при котором данные, на основании которых строятся прогнозы на 2-3 недели, обновляются в реальном времени. В результате течение эпидемии за последний анализируемый промежуток позволяет более точно рассчитать прогноз её развития в ближайшем будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса. Однако говорить о победе над COVID-19 преждевременно.