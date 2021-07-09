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Российские истребители перехватили два самолёта США над Чёрным морем

19:07, 11 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили над Чёрным морем два американских самолёта-разведчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Истребители были подняты в воздух в связи с обнаружением средствами ПВО двух воздушных целей, приближающихся к границам России. Лётчики опознали в них самолёт-разведчик CL-600 Challenger и самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries.

Российские истребители сопроводили их над акваторией Чёрного моря, а когда американские самолёты отвернули от российских рубежей, вернулись на аэродромы. В центре подчеркнули, что полёты Су-30СМ и Су-27 были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения над Балтийским морем самолёта-разведчика французских ВВС. Нарушения госграницы России допущено не было.

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