России через 30 лет грозят экстремальные температуры
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
15:14, 24 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Через 30 лет в стране могут настолько сильно измениться погодные условия, что волны тепла и экстремальные температуры могут стать нормой. Об этом «Радиоточке НСН» рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.
Засушливые периоды в центральной части России будут становиться более интенсивными и жаркая погода может стать нормой для многих регионов. Москва через 30 лет по температуре и климату может стать похожей на Ростов-на-Дону.
К 2050 году Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Кубань, Ставрополье, Нижняя Волга, Ростовская область тоже должны готовиться к тому, что будут более жаркие условия, — отметил эксперт.
Однако основные изменения произойдут с северной частью России, где повышение средней температуры будет происходить быстрее, чем в средней полосе. Кроме того, возможные изменения в температуре заденут вечную мерзлоту. Начнутся прорывы нефтепроводов и газопроводов, проседание грунта, разрушение дорог и множество других негативных последствий, которые обойдутся бюджету в триллионы рублей.
Ранее синоптики назвали сроки спада жары в Европейской России. В центре небольшой спад жары прогнозируется только в воскресенье, 27 июня.
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