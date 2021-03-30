Роспотребнадзор разрешил диагностику населения любыми тестами на COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b8a33b2-9162-11eb-bb68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, разрешающее использовать для тестирования на коронавирус россиян любые зарегистрированные в РФ тест-системы, а не только ПЦР. Минимальный уровень диагностики должен ежесуточно составлять 200 тестов на 100 тысяч человек.

Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ, — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее гражданам возможность получать результаты тестов на коронавирус через портал госуслуг. Информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет. При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным.

В личный кабинет можно будет загрузить также информацию о вакцинации от COVID-19 для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, от пользователя госуслуг потребуется согласие на передачу этих сведений. В кабмине рассчитывают, что новый механизм позволит сэкономить время при получении результатов тестирования, снизит количество поддельных справок и избавит россиян от необходимости отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.