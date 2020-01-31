https://static.news.ru/photo/adc8f8b8-442a-11ea-b820-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katherine Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендует работодателям продлить отпуска для граждан Китая, которые уехали на родину в новогодние праздники.

В ведомстве предложили «в случае наличия работников — граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения». Документ направлен в Российский союз промышленников предпринимателей, Торгово-промышленную палату РФ, в общественную организацию «Опора России» малого и среднего предпринимательства, а также в Общероссийскую общественную организацию «Деловая Россия».

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Китае на 30 января 2020 года, зарегистрировано 9720 подтверждённых случаев заболевания, прирост за сутки составляет — 25,6%, по данным Государственной Комиссии здравоохранения Китая.

NEWS.ru писал, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила продлить новогодние каникулы китайским студентам из РФ до 1 марта 2020 года.