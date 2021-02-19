Роспотребнадзор оценил шансы попадания чумы в Россию

https://static.news.ru/photo/e75220da-72c0-11eb-8666-96000091f725_660.jpg Фото: Alain Uyakani/Global Look Press

В Роспотребнадзоре считают, что шанс попадания чумы из Демократической Республики Конго в Россию категорически мал.

По словам экспертов, РФ не имеет прямого авиасообщения с африканской страной. В то же время в ведомстве заявили о том, что будет усилен санитарный контроль для пребывающих из ДР Конго в Россию.

На настоящий момент Российская Федерация не имеет прямого авиасообщения с ДР Конго. На всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц. Таким образом, опасность завоза чумы на территорию России практически отсутствует, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из провинций ДР Конго была зарегистрирована вспышка чумы. За последние три месяца было выявлено 520 случаев заражения в стране, 31 человек погиб от заболевания. Среди заболевших есть случаи заражения бубонной и лёгочной чумой.

Отмечается, что первые случаи заражения чумой на северо-востоке ДР Конго были выявлены в ноябре 2020 года. Для этих регионов чума является эндемическим заболеванием. По данным местных властей, большинство заразившихся — дети, средний возраст тех, кому поставлен опасный диагноз, — 13 лет.