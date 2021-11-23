Роскомнадзор рассказал о цензуре российских СМИ

Роскомнадзор зафиксировал с 2020 года 51 случай цезуры материалов российских средств массовой информации и их официальных аккунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе
Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один, — сообщили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, чаще всего цензуре подвергались материалы отечественных СМИ (в частности, Sputnik, Anna News), осуществляющих вещание на международную аудиторию. Также случаи цензуры имели место в отношении официальных аккаунтов некоторых СМИ — ГТРК «Таврида», сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.
В ведомстве отмечают, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов при блокировке материалов российских СМИ обычно не сообщают причины данных блокировок и ограничиваются заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки. С 2020 года Роскомнадзор направил цензорам 59 писем с требованиями о снятии ограничений доступа к заблокированным материалам и аккаунтам.
В результате ограничения были сняты только в 17 случаях.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта правительства Севастополя в Instagram. В письме действия соцсети назвали «актом цензуры», который препятствует свободному распространению информации.