Роскомнадзор рассказал о цензуре российских СМИ

Роскомнадзор зафиксировал с 2020 года 51 случай цезуры материалов российских средств массовой информации и их официальных аккунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе сообщили , что российская Конституция гарантирует свободу массовой информации и накладывает запрет на цензуру. При этом в декабре 2020 года для защиты прав граждан был принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны иностранных интернет-платформ в отношении материалов российских СМИ.

Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один, — сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, чаще всего цензуре подвергались материалы отечественных СМИ (в частности, Sputnik, Anna News), осуществляющих вещание на международную аудиторию. Также случаи цензуры имели место в отношении официальных аккаунтов некоторых СМИ — ГТРК «Таврида», сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.

В ведомстве отмечают, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов при блокировке материалов российских СМИ обычно не сообщают причины данных блокировок и ограничиваются заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки. С 2020 года Роскомнадзор направил цензорам 59 писем с требованиями о снятии ограничений доступа к заблокированным материалам и аккаунтам.

В результате ограничения были сняты только в 17 случаях.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор направил компании Facebook требование снять наложенные ограничения с аккаунта правительства Севастополя в Instagram. В письме действия соцсети назвали «актом цензуры», который препятствует свободному распространению информации.