Роскомнадзор потребовал от Apple вернуть Минобороны название в своих картах

В Роскомнадзоре сообщили, что направили письмо в компанию Apple с требованием вернуть официальное название Министерству обороны России в картографическом сервисе Apple Maps. В настоящее время наименование отображается корректно только в российском сегменте сети. В остальных странах военное министерство России отображается с ошибкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент в России наименование отражается верно, однако в других странах компания так и не изменила написание на корректное, — сообщила пресс-служба Роскомнадзора изданию.

В случае отказа выполнить это требования компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.

На официальном сайте Роскомнадзора ранее появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальной странице. Отмечается, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны ресурса.