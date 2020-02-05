https://static.news.ru/photo/b92a24b4-4800-11ea-959a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор отозвал иск к компании Heinlein Support GmbH, которая владеет сервисом Mailbox.org.

В пресс-службе ведомства рассказали, что это связано с получением уведомления о начале осуществления деятельности сервиса в качестве организатора распространения информации.

Немецкая компания Heinlein Support GmbH была внесена в реестр организаторов распространения информации 3 февраля. В компании согласились исполнять так называемый пакет Яровой.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор направит запрос в торговую сеть «Лента» о возможной утечке персональных данных. По данным Telegram-канала, в базе 90 тысяч срок данных клиентов «Ленты» в Москве и Московской области.

30 декабря Роскомнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владеющую сервисом StartMail в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис обязан в течение шести месяцев хранить сообщения российских пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.