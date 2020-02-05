Роскомнадзор отозвал иск к компании Heinlein Support GmbH, которая владеет сервисом Mailbox.org.
В пресс-службе ведомства рассказали, что это связано с получением уведомления о начале осуществления деятельности сервиса в качестве организатора распространения информации.
Немецкая компания Heinlein Support GmbH была внесена в реестр организаторов распространения информации 3 февраля. В компании согласились исполнять так называемый пакет Яровой.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор направит запрос в торговую сеть «Лента» о возможной утечке персональных данных. По данным Telegram-канала, в базе 90 тысяч срок данных клиентов «Ленты» в Москве и Московской области.
30 декабря Роскомнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владеющую сервисом StartMail в реестр организаторов распространения информации. Теперь сервис обязан в течение шести месяцев хранить сообщения российских пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.
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