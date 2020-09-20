Роскачество вновь проверило рыбное филе и не обнаружило фальсификата

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Специалисты Роскачества сообщили, что провели повторное исследование рыбного филе и в этот раз не обнаружили фальсификации продукции.

Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, тогда главным нарушением была фальсификация продукции (подмена атлантической трески более дешёвым видом рыбы). В 2020 году Роскачество провело повторную проверку, и благодаря совместной работе с отраслевым сообществом, торговыми сетями и государственными органами, фальсификата в категории теперь не существует: у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному, — привели сообщение организации в ТАСС.

В экспертизе приняли участие семь марок рыбного филе: Polar, Fish House, Agama, «Каждый день», «Фландерр», «ВкусВилл» и «Бухта изобилия». Для исследования было выбрано филе трески. Эксперты отметили, что ни одна марка не производит филе в соответствии с ГОСТом.

Специалисты проверяли образцы замороженного филе трески (в упаковке) по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие), патогенных микроорганизмов и бактерий, например сальмонеллы; оценивали органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) как после размораживания продукта, так и после варки, а также проверили соответствия маркировки, — отметили в агентстве.

Предыдущие исследования показывали нарушения в продукции торговых марок: «Каждый день», Fish House, Polar и «ВкусВилл». Повторное исследование показало, что теперь этих нарушений нет. Кроме того, Роскачество в 2020 году впервые проверило филе торговой марки «Фландерр», в которой также не было обнаружено нарушений.

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