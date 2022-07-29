АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» — 6 МэВ (КЛТ-6). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.
Отмечается, что первые поставки медоборудования в лечебные учреждения начнутся в 2023 году. «Оникс» разработал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в АО «Русатом Хэлскеа». Производственные мощности Росатома позволят восполнить дефицит линейных ускорителей в России и повысить доступность качественной высокотехнологичной онкологической помощи для россиян. Росатом готов обеспечить большую часть потребностей в этом оборудовании.
«Оникс» создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ. От аналогов этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования.
По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Игоря Обрубова, дивизион приступает к серийному производству медоборудования.
На данный момент в России осуществляется лечение ряда онкологических заболеваний на оборудовании иностранного производства. «Оникс» — это полностью российская разработка. Доля отечественных компонентов достигает 80%. При этом цена «Оникса» не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО «НИИТФА» в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания. Мы уверены, что конкурентоспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии, — отметил он.