Росатом зарегистрировал новейший комплекс лучевой терапии на базе «Оникса»

Фото: Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации

«Оникс» — 6 МэВ (КЛТ-6)

АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион, аккумулирующий экспертизу госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения) получило регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов «Оникс» — 6 МэВ (КЛТ-6). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что первые поставки медоборудования в лечебные учреждения начнутся в 2023 году. «Оникс» разработал Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, входящий в АО «Русатом Хэлскеа». Производственные мощности Росатома позволят восполнить дефицит линейных ускорителей в России и повысить доступность качественной высокотехнологичной онкологической помощи для россиян. Росатом готов обеспечить большую часть потребностей в этом оборудовании.

«Оникс» создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ. От аналогов этот комплекс отличается низкими эксплуатационными затратами с сохранением надежности, большей доступностью сервисной службы и отечественных комплектующих на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

По словам генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» Игоря Обрубова, дивизион приступает к серийному производству медоборудования.