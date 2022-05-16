Рогозин: «Роскосмос» готов взять под контроль национализируемые предприятия

Дмитрий Рогозин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности госкорпорации взять под контроль близкие по профилю иностранные компании, подлежащие национализации. Об этом он написал в своём Telegram-канале, прокомментировав объявление мэра Москвы о выкупе завода автоконцерна Renault. Он отметил, что на данных производственных площадках будет быстро налажен выпуск отечественной продукции.

Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения, — написал Рогозин.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город намерен забрать на баланс завод компании Renault и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Как сказано в блоге мэра, при этом планируется сохранить большую часть коллектива завода, а его основным технологическим партнёром станет КамАЗ. Также ведётся работа по локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

Помимо этого, правительство Москвы и представители федеральной власти объявили о приобретении российских активов группы Renault. О подписании соответствующих соглашений, предусматривающих передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице ФГУП «НАМИ», заявил Минпромторг. Это позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкций.