Рогозин призвал искать новые подходы к борьбе после подрыва Крымского моста Алексей Рогозин заявил, что использование гражданских судов для диверсий несет большую угрозу

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Консультативного совета КБ «Эколибри» Алексей Рогозин заявил в беседе с NEWS.ru, что использование для диверсий гражданских объектов — в частности, судов — несет большую угрозу. Так он прокомментировал новость о том, что хакеры из группы RaHDit опубликовали маршрут европейских судов, с которых 17 июля могли быть запущены дроны-камикадзе в Крымский мост. Он отметил, что для победы России требуются новые подходы и навыки в борьбе с противником.

Меняются средства нападения. Раньше это была военная техника производства крупных оборонных концернов. Сейчас многие частные разработчики могут создавать беспилотники, автономные катера и даже подводные аппараты, способные не только нести разведывательное оборудование, но и выступать в качестве ударных средств, — подчеркнул Алексей Рогозин.

По его словам, для победы в такой «войне волонтеров» от России требуются новые подходы и навыки.

Ранее военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин заявил в беседе с NEWS.ru, что Военно-морские силы РФ имеют право топить суда в Черном море, если те будут замечены в попытке атаковать российские объекты. Он подчеркнул, что если же корабль ведет себя подозрительно, то его имеют право задержать для досмотра.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала карту с маршрутами гражданских судов, которые могли быть использованы для запуска морских беспилотников, атаковавших Крымский мост. Судя по снимкам, в операции могли быть задействованы танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Владельцы обоих судов опровергли причастность к подрыву.