Рогозин из-за санкций на треть сократил себе зарплату

В условиях санкций зарплата генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сокращена на 30%. Соответствующее поручение отдал сам руководитель корпорации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В условиях санкций генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал поручение на 30 процентов сократить свою зарплату, — отметил собеседник агентства.

Также зарплаты были сокращены топ-менеджерам Роскосмоса и предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции Америки и её союзников ударят по высокотехнологичному сектору РФ, включая космическую отрасль. Штаты намерены перекрыть половину импорта высоких технологий в Россию, это нанесёт удар по способности страны продолжать модернизацию ВС. В том числе это нанесёт вред отрасли космоса.

Евросоюз ввёл санкции в отношении Ракетно-технического центра «Прогресс». Европейское космическое агентство заявило о том, что возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс» маловероятно. Также в ЕКА заявили об изучении возможностей использования европейских ракет для вывода своих спутников на орбиту.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации.