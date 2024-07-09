Рискнет ли Польша перейти последнюю красную линию: атаковать наши ракеты?

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Владимир Зеленский и Дональд Туск

На пути в Америку экс-президент Украины Владимир Зеленский заглянул к самому верному американскому союзнику в Европе — в Польшу. Видимо, решил дополнительно проникнуться особым вассальным духом, а заодно подписать стандартное соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Такие документы Киев подписывает со всеми, даже с Португалией. Но вот что удивило: торжественное подписание прошло без участия польского президента, который остался как бы в тени, а свою подпись от имени Речи Посполитой поставил премьер Дональд Туск.

Как польский премьер Зеленского корректировал

Сразу возникло подозрение, что поляки, отдавая себе отчет в нынешнем самозваном статусе украинского визитера, решили немного перестраховаться. Недаром же говорят, что попытка назначить на пост украинского премьера министра экономики страны Юлии Свириденко провалилась на этапе согласования кандидатуры в США. Поскольку-де американцы после отказа от президентских выборов на Украине стараются не давать добро на новые назначения в Киеве. Вот и поляки, похоже, так же осторожничают.

После подписания очередного мало что значащего документа Владимир Зеленский усиленно изображал прилив энтузиазма. Для актера это нетрудно. К тому же он поспешил публично озвучить сенсационную деталь договора. Отныне, мол, Польша обязуется не только обучать украинских рекрутов, но и сбивать над территорией Украины российские ракеты и дроны, летящие в сторону Польши.

Примечательно, что стоявший рядом Дональд Туск это заявление не подтвердил. Но и не опроверг. А отделался весьма двусмысленным словесным пассажем о том, что Польша всегда будет поддерживать Украину. Но никогда не пойдет на шаги, которые в результате ослабили бы обороноспособность самой Польши. То есть слова премьера оставляют широкий простор для толкования.

Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Летит и падает ракета

В свое время чуть не случилась роковая сенсация. Некая ракета залетела на польскую территорию, уничтожив мирный трактор и убив фермера. От Киева до Вашингтона уже готовились бить в набат и чуть ли не запускать в соответствии со статьей № 5 Североатлантической хартии срочные консультации союзников по поводу нападения на территорию одного из них. Но тут сами поляки протрубили отбой.

Незваная гостья оказалась украинской ракетой ПВО, которой соседи, видимо, собирались попасть в наш носитель. Но слега промахнулись, атаковав польских аграриев. Затем еще пару раз над Польшей пронеслись ракеты, чью «национальность» так и не смогли установить. Польские журналисты, откровенно потешаясь, даже предложили властям обратиться к экстрасенсам за помощью.

Но самое удивительное, что польские системы ПВО не успели на них отреагировать. Хотя тогда поляки и подняли в воздух свои F-16. Теперь истребители регулярно взлетают в момент очередной нашей ракетной атаки по украинским объектам. Но делается это явно ради демонстрации активности.

Полякам не до украинских забот

Натовские ястребы уже неоднократно поднимали вопрос о возможности сбивать наши ракеты и самолеты с помощью американских систем ПРО. Мол, надо сыграть в такую хитрую игру: русские ракеты над Украиной сбивать и главное — не терять сами системы ПВО. Русские, дескать, не решатся бить по натовской территории, а то на Украине Patriot они стали системно уничтожать.

Но никто на такие планы в НАТО даже не откликнулся. Да и как определить, что искусно маневрирующая крылатая ракета залетит именно в Польшу? Тут и экстрасенсы не помогут. Так что обещать всем поднадоевшему Зеленскому можно все что угодно. На саммите НАТО ему еще добавят посулов.

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