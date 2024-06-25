Макрон высказался о возможности возобновления диалога с Путиным Макрон выразил готовность к продолжению диалога с Путиным

Фото: Kremlin.ru

Владимир путин и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ведущему подкаста Generation Do It Yourself Матье Стефани, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он также подтвердил, что в последние месяцы лидеры двух стран не общаются.

Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным, — сказал глава Франции.

Эммануэль Макрон допустил, что он может поговорить с российским лидером по разным темам. Например, обсудить атомные электростанции или что-то еще.

В конце февраля 2022 года СМИ сообщали, что 20 числа Эммануэль Макрон дважды звонил Владимиру Путину. По данным прессы, лидеры двух стран разговаривали в общей сложности около часа. Также стало известно, что во время разговора с Макроном Путин обвинил Киев в имитации переговоров. Он заявил, что украинские власти игнорируют Минские соглашения и создают лишь видимость усилий по дипломатическому решению конфликта на востоке страны.

На дня лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину. При этом в парламенте страны политическую силу представляет Марин Ле Пен. Она поменяла риторику перед выборами во Франции и удалила с сайта партии упоминание о планах развивать дипломатические связи с РФ.