Месть за Севастополь? В США испугались российских ракет у хуситов

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

П-800 «Оникс»

Непобедимые йеменские хуситы заявили, что направляющийся в сторону Красного моря американский авианосец «Теодор Рузвельт» станет для них законной целью. И можно было бы подивиться такой наглости, если бы не поврежденные суда, которые были так или иначе связаны с Израилем. А тут еще прошла информация, что «дикие» пустынные хуситы применили якобы даже гиперзвуковое оружие.

И хоть она явно была из разряда троллинга, куда серьезнее все отнеслись к сообщению арабской печати, что йеменские бойцы, дескать, получили российские противокорабельные ракеты «Оникс». А это уже серьезно. Наш «Оникс» — это грозное оружие.

«Оникс» — не простое украшение

Противокорабельная ракета П-800 «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт») была разработана еще в восьмидесятых годах. Но этот носитель массой три тонны доставляет заряд в 300 кг на дистанцию 800 км со скоростью 2,6 Маха. А потому его появление в руках хуситов может кардинально поменять соотношение сил в регионе, через который пока осуществляется основная часть торговли между Европой и Азией.

Хуситы всегда считались силой, близкой к Ирану, который во многом и снабжал бойцов всем необходимым, что позволило им не только отражать атаки саудовцев, но и не прогибаться под постоянным огнем натовской эскадры. Натовские же вояки все чаще расписываются в своем бессилии против дерзких бойцов. Без наземной операции победить их невозможно. А на нее натовцы не рискуют идти.

А тут еще из Москвы звучат голоса, что надо превратить йеменцев в нашу прокси-армию, если уж у нас один враг — Североатлантический альянс. Который в глазах хуситов является основным покровителем Израиля.

Воевать, как хуситы

У нас часто шутят, что было бы хорошо пригласить хуситов к нам на черноморское побережье и дать им возможность сбить разведывательный американский дрон. А потом с почетом отослать их обратно в пустыню.

В конце концов именно американцы настаивают на такой схеме: мы, мол, поставляем украинским силам современные вооружения, а уж как они решат их использовать — не наше дело. Мы, мол, не участники украинского конфликта.

Теперь такая же схема напрашивается и в наших отношениях с хуситами. Ведь мы тоже можем дать им современные средства борьбы, ограничив только их применение по гражданским целям.

Откуда ракеты? Из пустыни, вестимо!

Даже если ракеты и появились у хуситов, то совсем не обязательно, что они чисто российского происхождения. Известно, что в Индии выпускают по нашей лицензии их модификацию — «БраМос». А потому «Ониксы» или их версии могут появиться у хуситов от кого угодно. Так что будем ждать их использования — удара по тому же авианосцу. И уже тогда делать выводы.

Впрочем, у нас есть и более совершенная гиперзвуковая ракета «Циркон», которая так напугала натовцев. Ошеломленный Йенс Столтенберг даже призвал ее запретить, грозя нам какими-то очередными санкциями.

Но тут главное для нас, что в Брюсселе поняли: «Циркон» — это приговор авианосцам, основы американского влияния в мире.

Правда, разговоров о том, что «Циркон» появился у хуситов, пока нет. Пока.

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