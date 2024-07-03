Непобедимые йеменские хуситы заявили, что направляющийся в сторону Красного моря американский авианосец «Теодор Рузвельт» станет для них законной целью. И можно было бы подивиться такой наглости, если бы не поврежденные суда, которые были так или иначе связаны с Израилем. А тут еще прошла информация, что «дикие» пустынные хуситы применили якобы даже гиперзвуковое оружие.
И хоть она явно была из разряда троллинга, куда серьезнее все отнеслись к сообщению арабской печати, что йеменские бойцы, дескать, получили российские противокорабельные ракеты «Оникс». А это уже серьезно. Наш «Оникс» — это грозное оружие.
«Оникс» — не простое украшение
Противокорабельная ракета П-800 «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт») была разработана еще в восьмидесятых годах. Но этот носитель массой три тонны доставляет заряд в 300 кг на дистанцию 800 км со скоростью 2,6 Маха. А потому его появление в руках хуситов может кардинально поменять соотношение сил в регионе, через который пока осуществляется основная часть торговли между Европой и Азией.
Хуситы всегда считались силой, близкой к Ирану, который во многом и снабжал бойцов всем необходимым, что позволило им не только отражать атаки саудовцев, но и не прогибаться под постоянным огнем натовской эскадры. Натовские же вояки все чаще расписываются в своем бессилии против дерзких бойцов. Без наземной операции победить их невозможно. А на нее натовцы не рискуют идти.
А тут еще из Москвы звучат голоса, что надо превратить йеменцев в нашу прокси-армию, если уж у нас один враг — Североатлантический альянс. Который в глазах хуситов является основным покровителем Израиля.
Воевать, как хуситы
У нас часто шутят, что было бы хорошо пригласить хуситов к нам на черноморское побережье и дать им возможность сбить разведывательный американский дрон. А потом с почетом отослать их обратно в пустыню.
В конце концов именно американцы настаивают на такой схеме: мы, мол, поставляем украинским силам современные вооружения, а уж как они решат их использовать — не наше дело. Мы, мол, не участники украинского конфликта.
Теперь такая же схема напрашивается и в наших отношениях с хуситами. Ведь мы тоже можем дать им современные средства борьбы, ограничив только их применение по гражданским целям.
Откуда ракеты? Из пустыни, вестимо!
Даже если ракеты и появились у хуситов, то совсем не обязательно, что они чисто российского происхождения. Известно, что в Индии выпускают по нашей лицензии их модификацию — «БраМос». А потому «Ониксы» или их версии могут появиться у хуситов от кого угодно. Так что будем ждать их использования — удара по тому же авианосцу. И уже тогда делать выводы.
Впрочем, у нас есть и более совершенная гиперзвуковая ракета «Циркон», которая так напугала натовцев. Ошеломленный Йенс Столтенберг даже призвал ее запретить, грозя нам какими-то очередными санкциями.
Но тут главное для нас, что в Брюсселе поняли: «Циркон» — это приговор авианосцам, основы американского влияния в мире.
Правда, разговоров о том, что «Циркон» появился у хуситов, пока нет. Пока.
Читайте также:
Макрон высказался о возможности возобновления диалога с Путиным
Французский премьер назвал условие сокращения помощи Киеву
Назван лидер страны ЕС, которого США определили в «политического камикадзе»