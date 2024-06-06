Каким странам Россия может поставить оружие? Анализируем заявление Путина

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты «Москит»

Владимир Путин заявил, что Россия может отправить свое оружие в страны, которые способны атаковать врагов РФ, — это будет ответом на поставки вооружения Киеву для удара по российской территории. Дмитрий Медведев назвал такой шаг существенным изменением внешней политики РФ, а эксперты предположили, что оружие получат страны Латинской Америки и Ближнего Востока. Где Россия может разместить наступательные и ядерные вооружения и к чему это приведет — разбирался NEWS.ru.

Как Москва ответит на поставки оружия Киеву

Президент России Владимир Путин рассказал, как Москва может ответить на поставки дальнобойного оружия на Украину, которое предназначается для ударов по территории РФ. В среду на встрече с представителями зарубежных СМИ в рамках ПМЭФ он заявил, что реакция будет асимметричной.

«Мы думаем о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — сказал Путин.

Он заявил также, что поставки странами Запада оружия Украине и есть прямое участие в конфликте, а передача Киеву высокоточного дальнобойного вооружения — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия, по словам Путина, окончательно разрушат международные отношения и подорвут международную безопасность.

Президент напомнил, что Россия использует все имеющиеся средства, если что-то будет угрожать целостности и суверенитету, и к таким заявлениям не следует относиться безответственно.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

«Наше тактическое ядерное оружие — 70–75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», — подчеркнул Путин.

Тем временем сразу несколько мировых СМИ сообщили, что Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений. В ближайшие недели российские корабли посетят Кубу, Венесуэлу и проведут маневры неподалеку от берегов США, сообщают источники среди американских чиновников. Эти учения, по мнению западных журналистов, являются ответом РФ на поддержку Украины со стороны США.

Что значат слова Путина о поставках российского оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все в словах Путина предельно ясно: ответ Москвы на эскалацию конфликта на Украине последует. «Это очень важное заявление, которое весьма прозрачно говорит о том, что поставки вооружения, которое будет стрелять по нам, не могут остаться без последствий», — сказал Песков.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал заявление Путина «весьма существенным изменением нашей внешней политики». По его словам, сейчас Запад уверен, что имеет право передавать любое оружие Украине, но другие страны помогать России не могут. Однако скоро он и его союзники «почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц».

«Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан (США. — NEWS.ru) со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они друзья. И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!», — написал в своем Telegram-канале Медведев.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила NEWS.ru, что меры, о которых говорил Путин, являются в том числе и ответом на то, как США и Европа наращивают милитаризацию и разжигают ненависть.

«С одной стороны, Запад собирает конференции, изобретает псевдоформулы мира, а с другой — наращивает милитаризацию во всех смыслах этого слова. От поставок вооружения Киеву и, что самое чудовищное, натравливания его на совершение террористических актов до милитаризации своего общества, экономики и разжигания ненависти не только к нам, но не в меньшей степени к китайцам и внутри собственных обществ», — сказала дипломат.

Захарова уточнила: о том, как ответные меры будут реализованы, российские власти сообщат позже, но Запад их «увидит и почувствует». Она напомнила, что раньше оппоненты РФ не верили заявлениям России об ответных мерах — «неважно, зеркальных или асимметричных» — в отношении тех стран, режимов, политических деятелей, которые разрабатывают антироссийскую политику. «Они смеялись и заявляли: „Не, вы только говорите“. Потом, правда, смеяться перестали», — рассказала она.

Куба, Йемен, Афганистан. Куда Россия отправит оружие для борьбы с Западом?

Когда Путин заявил о возможной поставке российского оружия дружественным России странам, чтобы те использовали его против Запада, в СМИ появились догадки о том, что это могут быть государства Ближнего Востока. Например, Йемен, где хуситы постоянно атакуют американские военные объекты в регионе: базы в Ираке и Сирии, корабли ВМС США, а также Великобритании.

Россия давно торгует практически всем спектром вооружений, начиная с предназначенного для военно-воздушных сил, заканчивая стрелковым оружием, отметил в разговоре с NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, вооружения в экспортном варианте идут с измененными характеристиками по сравнению с теми, которые используются российской армией.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

«Мы можем поставить и более современные виды оружия в некоторые из стран, которые могли бы им воспользоваться. Это касается, например, Ближнего Востока. Мы уже поставляем оружие в Сирию, Алжир и многие другие государства, в том числе в регионы Азии и Африки», — уточнил военный эксперт.

Если говорить о типах вооружений, то, по мнению Хатылева, Путин имел в виду поставки современного оружия: крылатых ракет «Калибр», морских ракет «Оникс» или гиперзвукового комплекса «Кинжал».

«Сегодня трудно себе представить, что Россия резко могла бы завести на Кубу наше современнейшее оружие типа ракет „Сармат“. Такое оружие поставляться, скорее всего, не будет. Однако крылатые ракеты и современные виды морских ракет — это вполне реально. Хотя в той же Белоруссии находятся „Искандеры“ с ядерным вооружением, а также ядерное оружие, которое может доставляться в том числе и самолетами», — отметил он.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что Москве стоит обратить внимание на страны Латинской Америки.

«Например, на Кубу и Никарагуа. Или же можно начать поставки вооружений в Афганистан. Он настроен против США и их союзников. Это может угрожать базам Вашингтона на Среднем Востоке», — сказал Перенджиев NEWS.ru.

При этом эксперт считает, что Россия может нанести удар по недружественным государствам, не поставляя третьим странам оружие.

«У нас есть подводные лодки, которые могут приблизиться к любому из недружественных государств и атаковать их. Тем более что США и Великобритания — морские державы. У России есть также дальнобойная авиация, которая может нанести удары. Мы можем полагаться на свои силы, не передавая оружие третьим странам», — уверен он.

Где размещал ракеты СССР

Во время холодной войны СССР размещал свои ракеты в дружественных странах, откуда можно было произвести удары по вражеским государствам. Например, на территории ГДР в конце 1958 года были размещены баллистические ракеты средней дальности Р-5M. В разгар Карибского кризиса в 1962 году ядерное оружие СССР было поставлено на Кубу.

Фото: Global Look Press Вид с воздуха на пусковую площадку № 2 советских баллистических ракет средней дальности. Куба, 1962 г.

«СССР в ответ на развертывание баллистических ракет в Турции прислал на Кубу общевойсковую армию, которая была вооружена, помимо всего остального, комплексами ПВО, истребителями, военными кораблями, катерами, подводными лодками. А изюминкой было, естественно, баллистическое оружие, которое по тем временам имело дальность не такую, как сейчас (10 тыс. километров), а от 2 до 6 тыс. И все же с территории острова можно было достать до США», — рассказал Хатылев.

Только после размещения ядерного оружия вблизи территории Соединенных Штатов руководителю Советского Союза Никите Хрущеву удалось договориться с президентом США Джоном Кеннеди.

Готовится ли сейчас Запад к войне с Россией

Европейские страны, которые поставляют Киеву оружие, уже разрешили ему наносить удары по России. Так, Великобритания позволила применять свои ракетные комплексы дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по любой точке нашей страны. Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил атаковать территорию РФ немецким оружием. Дания и Нидерланды дали добро на использование переданных Киеву американских истребителей F-16 для ударов по целям в России.

Администрация президента США Джо Байдена также разрешила Украине применять американское оружие для ударов по приграничью России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что некоторые страны Альянса изначально передавали Украине оружие «безо всяких ограничений».

Путин в ответ на это предупреждал, что государства — члены НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют». На встрече с иностранными журналистами он отметил: если США перестанут поставлять Украине оружие, конфликт закончится через два-три месяца.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сказал, что стремление Киева наносить удары по территории России и разрешение им на это, в том числе от Байдена, ставят мир на порог третьей мировой войны. Однако, уверен Перенджиев, Путин как раз не планирует эту войну начинать. «Он, наоборот, сдерживает НАТО и предупреждает Альянс о последствиях их необдуманных решений», — заявил ученый.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Американский ракетный комплекс ATACMS

Почему Запад поднимает ставки на Украине

По мнению Хатылева, разговоры о разрешении атаковать Россию и ответе Москвы — это не столько военная операция, сколько политическая. Он отметил, что Украина и Запад вели себя агрессивно до того, как РФ объявила о проведении ядерных учений, и пришлось объяснять, что это ответ на удары по российским регионам с территории Украины РСЗО Himars и Patriot, которыми управляют западные экипажи.

«Эскалация будет продолжаться с обеих сторон. Запад планировал вынести России ультиматум осенью с требованием вывести войска с Украины и отойти к границам 1991 года. Но все идет не по их планам. Неизвестно, приведет ли это к вооруженному конфликту. Однако лидеры западных государств не боятся „бряцать оружием“. А США понимают, что их мир уходит, и потому они планируют стоять на своем до конца. Байден может совершить все что угодно», — резюмировал эксперт.

Мария Захарова заявила, что страны Запада и Европы должны понять, куда их толкает Вашингтон, и задать себе вопрос: «А нам это нужно?»

«Они должны напомнить самим себе, в каком же сладком дурмане они пребывали практически и сто лет назад, в 1930-е годы, когда их натравливали на евреев, на славян, цыган и рассказывали небылицы, как те хотят украсть у европейцев Европу. Чем это все закончилось? Надо как-то в себя приходить и понимать, что происходит. А мы будем отвечать, исходя из наших национальных интересов», — подытожила дипломат.

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