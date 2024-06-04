Ядерный удар по Европе: зачем, куда и чем может бить Россия

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Армии России и Белоруссии продолжают плановые учения по отработке применения тактического ядерного оружия, сообщили в Генштабе Союзного государства. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее не исключил ударов ТЯО по Украине и странам НАТО в качестве возмездия за обстрелы западным оружием российской территории. Насколько реально применение такого вида вооружений и по каким целям в Западной Европе может быть нанесен удар — в материале NEWS.ru.

Что может спровоцировать ядерный конфликт в Европе

Решения президента США Джо Байдена повышают риск начала новой мировой войны, написал 2 июня американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) в соцсети X.

«Я только что говорил с другом, которому доверяю относительно того, что происходит в России. Думаю, что риск ядерной войны сейчас выше, чем был когда-либо в моей жизни. Байден будто во сне идет к третьей мировой войне», — отметил он.

Медведев в конце прошлой недели допустил возможность применения тактического ядерного оружия против «бывшей Украины» и отдельных стран — членов Североатлантического альянса в качестве ответа на разрешение Киеву обстреливать территорию РФ.

«Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые б. Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не „военная помощь“, а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli. И сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений», — написал Медведев в своем Telegram-канале. Зампред Совбеза добавил, что его слова — «увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф».

Вашингтон дал добро только на «точечное и ограниченное» применение американского оружия по РФ для срыва атак на силы ВСУ, уточнили накануне в Белом доме. В конце прошлой недели представитель Пентагона заявил, что Украина отныне вправе вести огонь по российской территории американскими ракетами. ВСУ смогут их задействовать в ходе контрбатарейной борьбы, но пока только в Харьковской области.

В начале мая Великобритания разрешила применять свои ракетные комплексы дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов по любой точке России. 31 мая Берлин также разрешил использовать германские ракеты для ударов по тылу РФ, хотя ранее выступал против этого.

В российском экспертном сообществе призвали российские власти обсудить идею демонстрационного ядерного взрыва, чтобы остудить горячие головы в Киеве и на Западе.

«Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», — заявил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов.

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что 25 и 28 мая ВСУ нанесли воздушные удары по российским радиолокационным станциям системы предупреждения о ракетном нападении (РЛС СПРН). В Минобороны РФ не подтвердили эту информацию.

Согласно пункту III-в «Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания» (Указ президента РФ от 2 июня 2020 года), такие атаки дают повод для применения ядерного оружия. Об этом, в частности, напомнил сенатор от Запорожской области, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Фото: МО РФ

Какие цели в Европе приоритетны для ВС РФ

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин высказал мнение, что мишенями для ударов тактическим ядерным оружием на территории Евросоюза теоретически служат военные базы сухопутных войск, стоянки военных кораблей в портах, аэродромы базирования самолетов — носителей дальнобойных ракет, командные центры структур НАТО, склады боеприпасов (в том числе защищенные или подземные) или конкретные предприятия по производству вооружений. Речь идет об объектах, которые представляют непосредственную военную угрозу для России.

«Конкретный список целей составляется Генеральным штабом в зависимости от обстановки и, конечно, не афишируется. Цели подбираются в соответствии с мощностью оружия. Я не думаю, что может дойти до «Сарматов». Это все-таки стратегический комплекс, скорее всего, найдут другие средства. Переход к использованию сразу стратегического оружия маловероятен. Если дело дойдет до ударов, то начнется с тактического ядерного оружия», — предположил Есин.

Что будет с городами Европы при ядерной бомбардировке

Опрошенные NEWS.ru военные эксперты, в том числе и Есин, сошлись во мнении, что при выборе цели для ТЯО города-миллионники с гражданской жилой застройкой не рассматриваются. Мегаполисы Западной Европы могут стать мишенями только в тот момент, когда обмен тактическими ядерными ударами приведет к всеобщей ядерной войне, отметили специалисты. Они предположили, что в этом случае целью Москвы станет нанесение противнику неприемлемого ущерба, при котором население вражеских стран понесет максимальные потери. В случае удара по Брюсселю или Лондону они могут исчисляться сотнями тысяч.

В нижней палате российского парламента подчеркнули, что в случае удара ядерным оружием по любому европейскому городу начнется полномасштабная ядерная война, в результате которой человечество вряд ли выживет.

«По крайней мере, прогнозы ученых по этому поводу неутешительны. Даже тем, кто выживет от ударов, грозит ядерная зима и смерть от голода, потому что на планете ничего нельзя будет выращивать достаточно длительное время, — сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. — Тактические ядерные заряды рассчитаны на дальность до 500 километров, а значит, с российской территории до основных европейских столиц не дотянутся. Но и бить по ним нет никакой необходимости, это мирные города, в которых нет ни натовских баз, ни штабов, исключительно гражданское население».

К примеру, политическая штаб-квартира Североатлантического альянса расположена в Брюсселе, а все военное руководство находится в небольшом бельгийском городке Монс, уточнил он. «Именно там принимаются все решения, в том числе и по обстрелам наших регионов из западного дальнобойного оружия», — пояснил Журавлев.

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При каких условиях возможен удар по странам НАТО

В верхней палате парламента России заявили, что Москва не намерена первой пускать в ход ядерные боеприпасы. «Я бы воздержался от обсуждения каких-либо целей для атак с использованием тактического ядерного оружия, даже если большинством стран Европы (и не только) открыто и публично обозначили РФ врагом. Конечно, Россия может применить ядерное оружие, но только в качестве защиты, об этом президент страны Владимир Путин заявлял не раз», — сказал NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

Но это не означает, что в случае опасности Москва применит ТЯО с задержкой или опозданием, подчеркнул генерал. «РФ обладает такими совершенными средствами доставки, которые, вылетев в ответ, могут прилететь на территорию противника гораздо быстрее, чем его собственные на территорию России», — отметил Бондарев. Он также подчеркнул, что у ВС РФ есть оружие, позволяющее нанести огромный ущерб противнику и без использования ядерных зарядов.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин отметил, что у ВС РФ «есть оружие, которое лучше ядерного. До применения ТЯО не дойдет, говорить не о чем», — заявил он NEWS.ru.

По мнению экспертов, лучше ядерного оружия могут быть гиперзвуковые ракеты и маневрирующие блоки типа «Кинжал» или «Циркон». За счет большой скорости и кинетической энергии они и без ядерной начинки могут разрушать даже защищенные подземные объекты противника.

Тем временем ядерные маневры России и Белоруссии проходят по плану, сообщил накануне замначальника Генштаба Белоруссии полковник Виктор Тумар. «Никаких инцидентов, происшествий нет, все идет по плану, все хорошо», — цитирует полковника ТАСС.

В начале мая Путин поручил Генштабу РФ подготовиться к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и ВМФ. Глава государства сообщил, что маневры пройдут в три этапа. Белоруссия присоединится к России на втором этапе, поскольку на территории республики размещено нестратегическое ядерное оружие.

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