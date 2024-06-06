Захарова объяснила смысл слов Путина о поставках оружия в другие страны Захарова: РФ может поставлять оружие в другие страны в ответ на политику Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Запад ведет политику двойных стандартов, говоря о каких-то мирных инициативах и одновременно наращивая милитаризацию, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ. Так она прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о праве Москвы поставить дальнобойное оружие в другие страны.

С одной стороны, коллективный Запад говорит о мирных инициативах, придумывает некие конференции, изобретает псевдоформулы, а с другой — наращивает милитаризацию во всех смыслах этого слова. От поставок вооружения киевскому режиму и, самое чудовищное, буквально натравливания его на совершение террористических актов, — отметила Захарова.

Ответом на подобные действия и являются меры, которые предпринимает Россия, добавила дипломат. Именно об этом говорил Владимир Путин, подчеркнула Захарова.

Накануне Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств сказал, что Москва думает над асимметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что у России есть такое право.

При этом западные поставки украинским военным можно расценивать как прямое участие в конфликте, сказал Путин. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений, констатировал президент.