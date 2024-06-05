Путин пообещал ассиметрично ответить на поставки оружия на Украину Путин: РФ может ассиметрично ответить на поставки дальнобойного оружия Украине

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Москва думает над ассиметричным ответом Западу на поставки дальнобойного оружия Украине, предупредил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, сообщает пресс-служба Кремля. По его словам, у России есть такое право.

Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России, — отметил глава государства.

При этом западные поставки украинским военным можно расценивать как прямое участие в конфликте, добавил Путин. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и к разрушению международных отношений, констатировал президент.